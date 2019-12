Riduci al minimo lo ‘stress da risonanza magnetica’: a Reggio Calabria il centro giusto per un servizio efficiente e veloce

17 Dicembre 2019 12:15

L’iter e la procedura per fare una risonanza magnetica mettono a volte il paziente in condizioni di doversi rassegnare, ma le procedure mediche dovrebbero fare tutt’altro effetto

Dover fare una risonanza magnetica, tra prenotazione, attesa ed esecuzione, è spesso motivo di stress. L’iter e la procedura mettono a volte il paziente in condizioni di doversi rassegnare, ma le procedure mediche, di qualsiasi tipologia esse siano, dovrebbero fare tutt’altro effetto, dato che sono indispensabili per la nostra salute. Al giorno d’oggi esistono dei centri all’avanguardia da questo punto di vista, dove i tempi di attesa sono nettamente ridotti e quelli di esecuzioni permettono di fare esami veloce ed efficienti. Il Centro di Risonanza Magnetica di Reggio Calabria è sicuramente uno di quelli, grazie agli strumenti e alla apparecchiature di ultima generazione, ma anche al personale altamente qualificato e sensibile alle necessità dei pazienti.

Il CRM, specializzato nel settore della diagnostica per immagini ed in particolare negli esami di risonanza magnetica neurologici, articolari, toraco-addominali, vascolari, con e senza la somministrazione di mezzo di contrasto, opera sul territorio dal 1989. Andare incontro alle esigenze dei fruitori dei servizi è uno degli imperativi della struttura e dei medici che ne fanno parte, ma non solo: il CRM è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale – con i conseguenti risparmi in termini di denaro che questo comporta – inoltre la struttura ha stipulato convenzioni anche con il SAN (Servizio Assistenza ai Naviganti ), con UNISALUTE, con PREVIMEDICAL, con il FONDO SALUTE CESARE POZZO, con AXA e con POSTEVITA.

Ecco, in estrema sintesi, le caratteristiche che fanno di questa realtà uno delle migliori e più efficienti sul territorio, adatta a tutti i pazienti, anche a chi ha necessità di esami immediati per via di patologie specifiche, garantendo costi non proibitivi grazie al fatto che si tratta dell’unico centro convenzionato sul territorio comunale:

Macchinari di ultima generazione,

tempi di attesa brevi,

tempi di esecuzione degli esami nettamente ridotti rispetto alla media,

convenzione con il SSN,

struttura unica nel suo genere sul territorio e soprattutto in grado di offrire un servizio completo ed efficiente ai propri pazienti.

Le apparecchiature, tra tutti, sono quelle che maggiormente fanno la differenza: gli strumenti installati di recente al Centro di Risonanza Magnetica di Reggio Calabria sono di ultimissima generazione e dunque in grado di fornire risultati con maggiore precisione rispetto al passato. Immagini diagnostiche multiple, qualità e nitidezza delle immagini, visualizzazione di lesioni anche piccole, studio approfondito di diverse patologie: queste, e non solo, sono le caratteristiche della Risonanza Magnetica effettuata dal CRM di Reggio Calabria.

Anche la riduzione dei tempi di esecuzione dei singoli esami risulta fondamentale per i pazienti: in media per fare una risonanza sono necessari 10 minuti, ovvero la metà di quelli impiegati per il medesimo esame fatto con macchinari di vecchia generazione. Il CRM racchiude dunque modernità, efficienza, professionalità e attenzione verso il paziente, per offrire un servizio all’avanguardia di cui un territorio come quello reggino ha impellente necessità.

Info e contatti:

Centro di Risonanza Magnetica S.r.l.

Via Nazionale Pentimele, 105 – 89121 Reggio Calabria

Tel.: 0965-650065; Fax: 0965-654975

mail: info@crmreggiocalabria.it

pec: crmrc@pec.it

