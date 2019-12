13 Dicembre 2019 11:37

Pubblica sul sito del Comune di Messina la graduatoria definitiva dei nuclei familiari che avranno diritto all’assegnazione di una nuova abitazione

È stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Messina, alla sezione A.ris.Me, Agenzia per il Risanamento, la graduatoria definitiva dei nuclei familiari residenti all’interno dell’ambito di risanamento “D”, denominato Case D’Arrigo, in via Salandra, da risanare ai sensi della L.R. 10/90, degli aventi titolo e degli esclusi all’assegnazione di alloggio. Le case saranno demolite per i lavori della nuova via Don Blasco.

