Renzi: “Il 2019 non è stato un anno bellissimo, ma abbiamo mandato a casa Salvini”

31 Dicembre 2019

Renzi: “La decisione di agosto mi è costata molto sotto il profilo personale ma è stata una scelta fatta nell’interesse del Paese, non nell’interesse personale”

Il 2019 “non è stato un anno bellissimo come pure era stato autorevolmente profetizzato. Con i populisti doveva sparire la povertà e invece è sparita la crescita. Però abbiamo mandato a casa Salvini, approfittando di un suo scivolone agostano“. A scriverlo è Matteo Renzi nella sua Enews. “A tutti quelli che dicono ‘dovevate andare a votare’, ricordo -aggiunge l’ex premier- che se fossimo andati a votare oggi avremmo avuto un governo di cinque anni di estrema destra con i numeri per eleggere un Presidente della Repubblica sovranista. La decisione di agosto mi è costata molto sotto il profilo personale ma è stata una scelta fatta nell’interesse del Paese, non nell’interesse personale”.

