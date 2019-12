Stipulata la Convenzione tra INPS ed il Commissario ad acta per la Regione Calabria in materia di Invalidità Civile

20 Dicembre 2019 15:11

Stipulata, per il 2020, la Convenzione tra INPS ed il Commissario ad acta per la regione Calabria, in materia di Invalidità Civile

In data odierna è stata sottoscritta, tra il Commissario di Governo per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria, Gen. Saverio Cotticelli ed il Direttore regionale dell’Inps della Calabria, Ing. Giuseppe Greco, la Convenzione per l’affidamento delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile (art.18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n° 111) ed handicap (Legge n. 104 del 5 febbraio 1992), per l’anno 2020. E’ questo il primo atto esterno del nuovo direttore regionale dell’Inps, insediatosi da pochi giorni, che già nelle vesti di direttore regionale della Campania aveva ottenuto di poter gestire direttamente, in quella regione, gli accertamenti sanitari di cui trattasi, riducendo in maniera considerevole i tempi di definizione delle prestazioni derivanti. Tale importante accordo consentirà di poter conseguire, in Calabria, analoghi risultati e garantirà l’omogeneità e la trasparenza dell’intero processo. Grazie alla Convenzione stipulata l’utenza non risentirà di alcuna interruzione nel servizio, poiché lo stesso continuerà ad essere svolto dall’Inps, con le risorse aggiuntive rese disponibili dal Servizio Sanitario regionale, senza soluzione di continuità.

