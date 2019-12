Regionali Calabria, Zingaretti: “da Oliverio gesto significativo”

24 Dicembre 2019 18:46

Regionali Calabria, Zingaretti: “grazie ad Oliverio per il suo gesto importante e significativo che aiuterà sicuramente a vincere un appuntamento elettorale molto importante”

“Grazie ad Oliverio per il suo gesto importante e significativo che aiuterà sicuramente a vincere un appuntamento elettorale molto importante. Sono e rimango convinto che il percorso delineato e seguito con tenacia in questi mesi sia quello giusto”. E’ quanto scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Costruire una coalizione ampia all’insegna del rinnovamento, per dare un futuro positivo e di rilancio ad un terra bellissima come la Calabria. Ora tutti uniti con Callipo – sottolinea – per battere una destra populista che evoca solo paure ma non dà mai risposte”, conclude.

