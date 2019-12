17 Dicembre 2019 18:28

Regionali, sarebbe in corso un vertice telefonico tra i leader del Centro/Destra. Serve un accordo totale tra Berlusconi, Salvini e Meloni per ufficializzare la candidatura in Calabria di Jole Santelli

Regionali- Il tempo stringe e le decisioni vanno prese il prima possibile. Sarebbe in corso un vertice telefonico tra i leader del Centro/Destra. Silvio Berlusconi, in collegamento da Arcore, starebbe sentendo Matteo Salvini e Giorgia Meloni per affrontare il tema delle candidature. Serve un accordo totale per ufficializzare la candidatura in Calabria di Jole Santelli.

