Regionali Calabria, voto sulla Piattaforma Berlinguer: vince Callipo. Il sindaco di Polistena apre al dialogo con il “re del tonno”

20 Dicembre 2019 14:15

Regionali Calabria, voto sulla Piattaforma Berlinguer: il sindaco di Polistena apre il dialogo con Callipo. Tripodi: “un grande risultato, a sorpresa, che viene dal frastagliato mondo della sinistra e che ci autorizza a dialogare con Callipo”

“Un grande risultato, a sorpresa, che viene dal frastagliato mondo della sinistra e che ci autorizza a dialogare con Callipo”. Queste le parole del sindaco di Polistena, Michele Tripodi, in vista delle prossime regionali in Calabria, il quale si è rivolto alla rete per decidere quale candidato sostenere. “Io guido un monocolore Pci, sono comunista, sono stato nel Prc, in Rifondazione, e alle ultime elezioni mi sono candidato contro il Pd”. Nel febbraio scorso, con un gruppo di “esponenti del mondo indipendente della sinistra, donne, lavoratori”. “La Piattaforma Berlinguer è uno strumento di governo nuovo che mette insieme le anime della sinistra. Un contenitore per mettere in comunicazione una realtà frastagliata che ha sempre dato vita a scissioni per tentare una operazione inversa, ma digitale”, sottolinea Tripodi.

“A differenza di Rousseau non è controllabile, non si può modificare perchè agisce in blockchain”, prosegue Tripodi. Sulle percentuali: l’81,34% ha votato Callipo, il 13,88% con “nessuno, astenersi e aspettare più avanti” e il 4,76% con Mario Oliverio. “Per noi è un grande risultato -dice ancora il sindaco di Polistena-. Si è trattato della prima votazione on line su una domanda semplice. Dei circa 500 iscritti si è espressa la metà, ma è stato un astensionismo non politico ma tecnico”. “La sorpresa è che Oliverio sia arrivato terzo. Si tratta -prosegue- anche di un giudizio sul suo operato. Su alcuni temi, come la Sanità e l’ambiente, non ci sono stati cambiamenti importanti in questi 5 anni. Il mio giudizio è che su questo la Giunta Oliverio ha fallito”, conclude.

