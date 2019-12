7 Dicembre 2019 17:44

Regionali Calabria, Sgarbi: “se la ragione per non candidare Mario Occhiuto è il dissesto del suo Comune, come è possibile candidare il suo vice sindaco?”

“Se la ragione per non candidare Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, è il dissesto del suo Comune, come è possibile candidare il suo vice sindaco Jole Santelli?“. E’ quanto afferma su twitter Vittorio Sgarbi commentando la notizia che, con ogni probabilità, sarà Jole Santelli la candidata del Centro/Destra unito alle prossime elezioni Regionali calabresi.

Valuta questo articolo