Regionali Calabria, sfida a quattro per la poltrona di presidente dopo mesi di trattative, rotture e ripensamenti [NOMI e DETTAGLI]

28 Dicembre 2019 11:24

Regionali Calabria: Pippo Callipo, Carlo Tansi, Francesco Aiello e Jole Santelli si sfideranno il 26 gennaio. Oggi la presentazione delle liste

Regionali Calabria- C’è tempo sino alle 12 di oggi per la presentazione delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Dopo mesi di trattative, polemiche, ripensamenti si chiude la prima fase della competizione e si parte con la vera e propria campagna elettorale. Sarà sfida a quattro tra Pippo Callipo, Jole Santelli, Carlo Tansi, e Francesco Aiello.

Regionali Calabria: Jole Santelli per il Centro/Destra dopo il veto della Lega su Occhiuto

Il Centro/Destra si è compattato sulla figura di Jole Santelli, deputata cosentina, coordinatrice regionale di Forza Italia ed ex vice sindaco di Cosenza. Dopo mesi di attriti e veti della Lega sul nome di Mario Occhiuto, la fedelissima di Berlusconi ha messo d’accordo tutti. Sembrava che i fratelli Occhiuto volessero puntare alla corsa in solitaria ma successivamente hanno desistito dopo l’appello del Cavaliere. Sei le liste a sostegno di Santelli.

Regionali Calabria: Pippo Callipo candidato civico di una coalizione di Centro/Sinistra

Anche nello schieramento del Centro/Sinistra i problemi sono stati molteplici e per mesi si è discusso su “Oliverio si, Oliverio no”. Il governatore uscente sino alla fine ha cercato un accordo con il suo partito per poi decidere di presentarsi in solitaria e desistere pochi giorni fa dopo un appello all’unità di Zingaretti. Le liste a sostegno di Pippo Callipo dovrebbero essere 4 o 5.

Regionali Calabria: nel M5S il candidato è Francesco Aiello

Il docente dell’Unical, Francesco Aiello, è il candidato del M5S. Il prof. ha passato l’esame della Piattaforma Rosseau con il solo 53% dei consensi. Anche i grillini hanno avuto fibrillazioni: Dadila Nesci, la deputata di Tropea, ha tentato sino all’ultimo di essere lei la candidata presidente del Movimento. Due le liste a supporto di Aiello.

Regionali Calabria: Carlo Tansi si presenta con tre liste a supporto

Carlo Tansi, ex capo della protezione civile della Calabria, si presenta a questa tornata per le regionali in Calabria in perfetta solitudine senza accordi con nessun partito. E’ stato il primo a consegnare le liste nella giornata di ieri e spera di ottenere un buon risultato.

Regionali Calabria: numerosi i passi indietro

I “ritiri” più roboanti sono stati di Mario Oliverio e Mario Occhiuto, successivamente hanno rinunciato Francesco Di Lieto, vice presidente nazionale del Codacons e di Giuseppe Nucera, ex presidente di Confindustria Reggio Calabria che sarà candidato con Jole Santelli.

