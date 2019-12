Regionali Calabria, Santelli: “basta con il commissariamento della sanità”

26 Dicembre 2019 16:01

Regionali Calabria, Santelli: “auspichiamo che il commissariamento della sanità cessi presto ma quello che ci interessa è migliorare la qualità dei servizi non le logiche di potere”

“Auspichiamo che il commissariamento della sanità cessi presto ma quello che ci interessa è migliorare la qualità dei servizi non le logiche di potere”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, candidata a Presidente della Regione Calabria per il centrodestra. “La conflittualità non porta a niente e certo collaboreremo con la struttura commissariale – dice Santelli – perché ciò che ci preme è la salute dei nostri concittadini.

Ci sono tanti medici e operatori prufessionali di levatura e credo che sia importante utilizzare quanto presente nell’ultima legge finanziaria in materia di investimenti strutturali nell’edilizia sanitaria. Tutto deve avere una progettualità – aggiunge Santelli – e partire dal costo della migrazione che va necessariamente contenuto rilanciando la qualità dei Lea locali”.

