Regionali Calabria: volano gli stracci tra Occhiuto e Santelli, la futura candidata del Centro/Destra si dimette da vicesindaco di Cosenza

9 Dicembre 2019 11:32

Regionali Calabria: è guerra aperta dentro Forza Italia tra Occhiuto e Santelli dopo l’accordo nel Centro/Destra per la parlamentare cosentina che intanto si dimette da vicesindaco di Cosenza

Regionali Calabria- E’ guerra aperta dentro Forza Italia dopo l’accordo tra Berlusconi, Salvini e Meloni sul nome di Jole Santelli, parlamentare e vicesindaco di Cosenza, quale candidata del Centro/Destra unito alle elezioni del prossimo 26 gennaio. A Mario Occhiuto non è proprio andata giù la scelta di accantonarlo nella corsa alla Regione dopo il veto decisivo della Lega. Ieri mattina aveva manifestato il malcontento sulla scelta con un lungo post su facebook in cui criticava aspramente il suo partito lasciando intendere l’intenzione di non mollare e magari provare la corsa in solitaria alle regionali. Oggi la notizia delle dimissioni di Jole Santelli da numero vice di Occhiuto al comune bruzio: le frizioni tra i due sarebbero insanabili.

Regionali Calabria: Jole Santelli sempre coerente dentro Forza Italia dal 1994

Deputata dal 2001, Jole Santelli ha 50 anni, è di Cosenza ed è stata due volte sottosegretario di Stato, prima al Ministero della Giustizia e poi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vicesindaco di Cosenza: sempre coerente dentro Forza Italia dal 1994 e coordinatrice regionale del partito.

Regionali Calabria, Salvini: “clima positivo nel Centro/Destra”

“Il clima con il Centro/Destra è positivo. Ci sono alcuni litigi superabili. Entro il prossimo sabato chiuderemo tutto ma se qualche regione avesse bisogno di una settimana in più non sarebbe un problema”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

