Regionali Calabria, Santelli: “tocca alla politica liberare spazi occupati da potere, arroganza e soprusi”

30 Dicembre 2019 14:50

Regionali, Santelli: “tocca alla politica fare largo ai tanti calabresi in gamba, alle persone serie e laboriose, a chi ha voglia di impegnarsi, di vivere con dignità, a chi vuole costruirsi un futuro in Calabria”

“Qualche giorno addietro un noto magistrato ha detto ‘abbiamo liberato gli spazi calabresi occupateli’. La magistratura svolge il suo compito, tocca alla politica liberare altri spazi, quelli occupati dal potere, dalla arroganza, dal sopruso. Tocca alla politica fare largo ai tanti calabresi in gamba, alle persone serie e laboriose, a chi ha voglia di impegnarsi, di vivere con dignità, a chi vuole costruirsi un futuro in Calabria”. E’ quanto scrive in una nota l’azzurra Jole Santelli, candidata governatore del centrodestra in Calabria. “Dobbiamo lavorare -prosegue Santelli- perché la nostra Calabria divenga una terra di diritti affermati. Se lo fa una sola persona, è un atto di coraggio e forse di follia. Se invece, diventa l’obiettivo di una comunità, è la conquista della normalità”.

