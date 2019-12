Regionali, Salvini: “in Calabria conto di vincere”

4 Dicembre 2019 21:01

Regionali, Salvini: “a gennaio conto di vincere come centrodestra sia in Calabria che in Emilia e cambia la storia”

“A gennaio conto di vincere come centrodestra sia in Calabria che in Emilia Romagna e cambia la storia”. E’ quanto afferma Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a un convegno sull’Europa.

