10 Dicembre 2019 14:34

Regionali, Salvini: “attendiamo gli alleati. Speriamo di fare una bella scelta di cambiamento e di futuro anche in Calabria. È una terra che merita tanto”

Regionali Calabria- “Aspettiamo che gli alleati facciano una scelta, noi siamo a disposizione. Speriamo di fare una bella scelta di cambiamento e di futuro anche in Calabria. È una terra che merita tanto”, è quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in un convegno a Venezia. “A me va bene qualsiasi nome che guardi al futuro. Non poniamo veti, però i calabresi, come tutti gli italiani, vogliono guardare avanti, non indietro”, conclude.

