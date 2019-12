Regionali Calabria, Salvini: “la lista della Lega è pronta. Santelli? Non è una questione di nomi”

17 Dicembre 2019 14:06

Regionali, Salvini: “conto che la chiusura sui nomi dei candidati governatori nelle Regioni che andranno al voto, dalla Calabria alla Puglia sia a breve”

“Conto che la chiusura sui nomi dei candidati governatori nelle Regioni che andranno al voto, dalla Calabria alla Puglia sia a breve”. E’ quanto afferma Matteo Salvini al Senato. “Santelli? Non faccio una questione di nomi, non faccio commenti su uomini e donne. Per chiudere manca evidentemente l’accordo su tutto il quadro che conto arrivi, se non oggi, presto”, prosegue.’‘In Calabria si presentano le liste la settimana prossima, non possiamo andare per le lunghe. Io la lista della Lega ce l’ho pronta, ma alle liste bisogna allegare il candidato presidente”, aggiunge il leader della Lega. Probabile un giro di chiamate tra il leader del Carroccio, Berlusconi e Meloni.

