15 Dicembre 2019 22:45

Regionali Calabria, Salvini: “no ad Occhiuto. Mi chiedono che il cambiamento sia vero e quindi vado avanti”

Regionali Calabria- Matteo Salvini, leader della Lega, ospite della trasmissione di La7 “Non è l’Arena” parla delle elezioni regionali in Calabria ribadendo il “no” alla candidatura di Mario Occhiuto: “mi chiedono che il cambiamento in Calabria sia vero e quindi vado avanti”. “Spero che il candidato che sostituirà la sinistra in Calabria venga fuori nelle prossime ore”, conclude.

Valuta questo articolo