Regionali, Salvini: “se vinciamo mandiamo a casa il Governo”

9 Dicembre 2019 10:44

Regionali, Salvini: “se si vince in Emilia Romagna, vi dò la mia parola che mandiamo a casa il Governo”

“Se si vince in Emilia Romagna, vi dò la mia parola che li mandiamo a casa anche da Roma, Conte, Di Maio, Renzi”. E’ quanto ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini in un comizio elettorale a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

