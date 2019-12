1 Dicembre 2019 11:22

Regionali Calabria, Salvini: ”ci incontreremo il prima possibile con Meloni e Berlusconi per definire le candidature alle regionali in sospeso”

Regionali Calabria– ”Ci incontreremo il prima possibile con Meloni ma anche con Berlusconi, che, come sapete, non è stato bene la scorsa settimana, per definire le candidature alle regionali in sospeso. Vedremo di riuscire fare un incontro questa settimana’‘. E’ quanto afferma Matteo Salvini da Bologna.

