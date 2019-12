Regionali, sabato Giorgia Meloni in Calabria

11 Dicembre 2019 20:44

Il prossimo sabato 14 dicembre il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà in Calabria per dare il via alla campagna elettorale di FdI per le regionali. L’appuntamento è per le ore 10.30 presso il cine-teatro “Italia” di Cosenza in Piazza Amendola: Giorgia Meloni incontrerà i cittadini e parlerà delle proposte programmatiche del movimento per una “Calabria che merita di più”.

“Vogliamo rappresentare la Calabria positiva – dice il deputato e commissario regionale di Fdi in Calabria, Wanda Ferro – la Calabria che produce, che lavora, che studia, che si impegna nella cultura, nel sociale e nel volontariato. La Calabria che non si piange addosso, ma che ha la forza di rivendicare i diritti da troppo tempo negati a questa terra: la salute, il lavoro, la sicurezza, lo studio, la tutela sociale delle fasce più deboli, la mobilità, le infrastrutture. Ma soprattutto il diritto a costruire il proprio futuro in una terra in cui valgano capacità e merito, e la competitività non venga frenata dalla criminalità, dalla corruzione, dalla peggiore burocrazia. Questa è la Calabria che sabato 14 dicembre accoglierà Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia lancerà, con credibilità e coerenza, una sfida di vero cambiamento contro chi ha deluso e tradito le aspettative e i bisogni della nostra gente”.

