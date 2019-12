11 Dicembre 2019 12:42

Regionali Calabria: iniziato il voto su Rosseau. Gli iscritti esprimeranno due scelte: i candidati consiglieri regionali e la scelta del Candidato Presidente

Regionali Calabria- E’ iniziata alle ore 10:00 la votazione sulla piattaforma Rousseau per le Regionarie del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna e Calabria. La votazione terminerà alle 19:00. Gli iscritti esprimeranno due scelte: i candidati consiglieri regionali e la scelta del Candidato Presidente (si decide il futuro di Aiello). Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau, potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione.

Valuta questo articolo