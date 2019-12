Regionali Calabria, è ufficiale: Francesco Aiello sarà il candidato governatore del Movimento 5 Stelle, a dire Sì solo il 53% dei votanti. Ecco i NOMI dei candidati consiglieri

11 Dicembre 2019 20:50

Regionali Calabria, è ufficiale: Francesco Aiello sarà il candidato governatore del Movimento 5 Stelle. Ma a dire Sì è stato solo il 53% dei votanti. Nessuna alleanza con Pippo Callipo, ecco tutti i risultati

Regionali Calabria- La Piattaforme Rosseau ha dato il suo responso: Francesco Aiello sarà il candidato governatore del Movimento 5 Stelle. I dati però sono preoccupanti: i votanti sono stati solo 2.167, i sì 1.150 (53,1%), i no 1.017 (46,9%). Per i grillini parte una campagna elettorale difficile alla luce delle spaccature interne e di un candidato presidente che non ha riscosso un grande successo tra gli attivisti. Esce di scena, a questo punto, l’ipotesi di un’alleanza con Pippo Callipo. I militanti hanno votato per tutta la giornata di oggi (dalle 10 alle 19) e hanno espresso le loro scelte anche sui candidati al consiglio regionale della Calabria. Ogni iscritto ha potuto dare fino a tre preferenze in favore dei candidati consiglieri della propria circoscrizione.

Regional i Calabria: i risultati della lista dei candidati

Per quanto riguarda la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime regionali in Calabria: al primo posto figurano Rosella Cerra e Vittorio Bruno, entrambi con 184 voti. Seguono Guglielmo Minervino con 147, Rossella Gallo con 137, Davide Tavernise con 126 e Rosanna Rizzello con 116.

Ecco tutti i voti espressi:

Rosella Cerra 184 voti

Vittorio Bruno 184 voti

Guglielmo Minervino 147 voti

Rossella Gallo 137 voti

Davide Tavernise 126 voti

Rosanna Rizzello 116 voti

Giuseppe Antonio Germanò 115 voti

Iolanda Nausica Scalese 111 voti

Francesco Mardente 107 voti

Maria Laface 99 voti

Valentina Pastena 97 voti

Pasqualino Marasco 92 voti

Manlio Caligiuri 91 voti

Antonino Scappatura 91 voti

Chiara Giardino 86 voti

Dariush Assadi 85 voti

Gianluca Paldino 79 voti

Alessia Bausone 78 voti

Carmela Cirullo 77 voti

Rosa Bevilacqua 76 voti

Roberto Colosimo 75 voti

Giuseppe Tropeano 73 voti

Umberto Militare 71 voti

Armando Quattrone 71 voti

Domenico Augliera 70 voti

Riccardo Barbucci 67 voti

Nicola Conocchiella 63 voti

Paolo Francesco Belsito 59 voti

Francesca Greco 57 voti

Teodoro De Maria 52 voti

Alfonso Caruso 51 voti

Luigiantonio Stranieri 49 voti

Marco Martino 49 voti

Mario Francesco Gencarelli 48 voti

Francesco Elia 47 voti

Vittorio Oliveto 45 voti

Matteo Olivieri 44 voti

Domenico Varano 44 voti

Mauro Sperandeo 43 voti

Mario Sciumbata 42 voti

Rocco Panetta 42 voti

Antonio Cardamone 40 voti

Maria Antonietta Lerose 35 voti

Luca Delle Cave 34 voti

Pierfrancesco Piro 33 voti

Vittorio Barile 32 voti

Antonio Maida 31 voti

Vito Aversa 30 voti

Antonio Frangione 29 voti

Angelo Raffaele 29 voti

Cosimo Romeo 27 voti

Gaetano Mazzarella 27 voti

Franco Dario Giuliano 24 voti

Giuditta Marasco 24 voti

Silvio Aurelio Baldino 22 voti

Dora Anna Rocca 21 voti

Natale Costantino 21 voti

Giuseppe Antonio Campanella 21 voti

Cosimo Fotia 21 voti

Giusymanuela Ciciarello 21 voti

Bruno Donato 20 voti

Silvio Ianni 20 voti

Salvatore Alessi 19 voti

Roberto La Rocca 18 voti

Giacinto Licursi 18 voti

Biagio Campagna 18 voti

Antonio Parisi 18 voti

Sergio Torchia 17 voti

Paolo Truncellito 16 voti

Natale Bianchi 16 voti

Andrea Tolomeo 16 voti

Corrado Luca Cannarella 16 voti

Carmelo Garofalo 16 voti

Pietro Covelli 14 voti

Giuseppe Conte 14 voti

Massimo Stefanizzi 13 voti

Sergio De Stefano 13 voti

Oreste Guglielmo 12 voti

Giuseppe Ierino 12 voti

Domenico Stamati 12 voti

Ettore Maria Carmelo Bruno 11 voti

Annunziato Azzarà 10 voti

Giorgio Ferraro 9 voti

Antonio La Malfa Fassari 9 voti

Ivan Graziano Tripodi 9 voti

Rocco Morrone 8 voti

Domenico Teotino 8 voti

Ida Castagnaro 8 voti

Attilio Saraceni 8 voti

Roberto Losso 7 voti

Aurelio Arnone 6 voti

Nicola Abbia 6 voti

Pierfrancesco Palermo 6 voti

Massimo Ammenda 5 voti

Antonio Caccavaro 5 voti

Francesco Bilotta 4 voti

Francesco Domenico Vari 4 voti

Eugenio Garofalo 4 voti

Fausto Benzone 3 voti

Vincenzo Commisso 3 voti

Marco Corno 2 voti

Sebastiano Romeo 1 voto

Pasquale Giordano 1 voto

Gianpaolo Iuele 1 voto

Valuta questo articolo