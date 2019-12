4 Dicembre 2019 20:58

Regionali Calabria, Carlo Tansi domani incontrerà i cittadini a Roggiano Gravina: “per lavorare alle soluzioni giuste, bisogna prima capire quali sono i problemi reali della gente e quali le priorità”

Domani, giovedì 5 dicembre alle ore 19 a Roggiano Gravina (Cs) nella sala ricevimenti Bellavista Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, incontrerà i cittadini e i sostenitori per ascoltare le loro esigenze e ai quali presenterà il suo programma per una Calabria libera, perché “per lavorare alle soluzioni giuste, bisogna prima capire quali sono i problemi reali della gente e quali le priorità”. “Io sono il candidato di tutti – continua – e il mio intento è di mettere insieme le forze positive, abbandonando ideologie e “partiti presi”, per canalizzare il flusso di energie positive di quelle persone che non ne possono più, verso un unico obiettivo: cambiare la Regione nei punti cardine”. È partito dai social e dalla gente comune che gli ha manifestato tutto il suo sostegno e quel desiderio enorme di cambiare una regione dalle infinità potenzialità ed eccellenze, ma troppo spesso vittima di malaffare e interessi. Ha iniziato ad incontrare i calabresi e continuerà a farlo con tutti quelli che hanno a cuore il desiderio di cambiare la Calabria. Sarà un momento importante, al quale il candidato invita i cittadini ad esserci, per ascoltare quanto ha da proporre per trasformare la Calabria. “L’ascolto è una mia priorità – chiosa Tansi – perché solo partendo dalle segnalazioni si può programmare un futuro migliore”.

