Reggio Calabria, ecco i NOMI dei candidati di Forza Italia, “Jole Santelli Presidente” e Casa delle Libertà

28 Dicembre 2019 13:40

Reggio Calabria: depositate stamattina la lista di “Forza Italia”, “Jole Santelli Presidente” e “Casa delle Libertà” per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Cannizzaro soddisfatto: “abbiamo lavorato duramente per tre liste importanti e autorevoli”

Depositate stamattina la lista di “Forza Italia”, “Jole Santelli Presidente” e “Casa delle Libertà” per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Per la circoscrizione di Reggio Calabria si tratta di 3 liste forti e competitive con l’ ambizioni del partito azzurro di confermarsi leader della coalizione sulla falsariga della forte affermazione delle elezioni politiche 2018 quando il partito liberale superò il 20% dei consensi. Le due liste “Jole Santelli Presidente” e “Casa delle Libertà” sono espressione di Forza Italia.

Soddisfatto il coordinatore provinciale Francesco Cannizzaro che ha trascorso un Natale di lavoro e che si appresta ad una campagna elettorale breve ma intensa e combattiva: “Abbiamo lavorato duramente per tre liste importanti e autorevoli, con amministratori pubblici, professionisti, imprenditori e diversi giovani impegnati in politica che sposano il nostro progetto di lunga prospettiva per dare a questa regione un governo forte, stabile, capace e competente. Ringrazio tutti i candidati, lo staff, i collaboratori e i militanti che hanno lavorato per tutte le feste, persino nel giorno di Natale. Adesso, in sinergia con i colleghi parlamentari Maria Tripodi e Marco Siclari, siamo pronti ad essere protagonisti con Jole Santelli di questa importante battaglia per la libertà e il rilancio della Calabria dopo cinque anni disastrosi a causa di una sinistra che adesso tenta di ridarsi una faccia ma in realtà è sempre la stessa”.

Di seguito elenco candidati:

FORZA ITALIA

Arruzzolo Giovanni

Bellantoni Anna

Giannetta Domenico

Imbalzano Candeloro

Pedà Giuseppe

Raffa Giuseppe

Romeo Giuseppe Francesco

“JOLE SANTELLI PRESIDENTE”

Caccamo Lucia

Ligato Enrico

Fallanca Pietro

Bagnato Bruno

Mattiani Giuseppe

Pinto Giuseppe

Macrì Rosario

CASA DELLE LIBERTA’

C irillo Salvatore

Crino’ Giacomo Pietro

Digiacco Maria Carmela

Parrello Antonino

Princi Stefano

Rispoli Francesco

Surace Francesco

