Regionali in Calabria, la sfida diventa bestiale: il “re del tonno” corre con le sardine. Bocche cucite in casa M5S, grillini in fibrillazione

1 Dicembre 2019

Regionali in Calabria, il caso Callipo manda in fibrillazione il M5S: pentastellati pronti a strizzare l’occhio all’imprenditore calabrese. L’affondo dal centrodestra: “Un re del tonno in corsa con le sardine? Intesa innaturale”

Il caso Callipo agita il Movimento Cinque stelle in Calabria. Ieri il “re del tonno” ha annunciato che scenderà in pista alle prossime elezioni regionali. Una scelta benedetta da Nicola Zingaretti, ma che ha letteralmente spiazzato molti deputati calabresi. E, secondo fonti interne, alcuni parlamentari a cui non è andata giù la candidatura di Francesco Aiello, indicata dal Movimento Civico, sarebbero tentati a sostenere Callipo nella corsa alla Regione. Tra tutti c’è la grillina reggina Federica Dieni, che ha proposto che sia la rete a decidere sull’eventuale sostegno all’imprenditore calabrese. Per il momento i grillini preferiscono tenere la bocca cucita. Silenzio stampa anche da parte del sottosegretario ai Beni Culturali Anna Laura Orrico, grillina che del Gruppo Callipo è stata manager sociale d’impresa dal 2011 al 2014, oltre che project manager per l’organizzazione e la comunicazione di tutti gli eventi per la celebrazione dei 100 anni dell’azienda e responsabile fund raising della campagna “L’unione fa la squadra” e “ricerca sponsor” per la ‘Volley Tonno Callipo’. La deputata per il momento preferisce non rilasciare dichiarazioni sulle regionali in Calabria e la corsa di Callipo, ma è decisamente più sbottonato il commento dell’ex deputato Laboccetta, che dichiara: “Dispiace sinceramente che Filippo Callipo, l’imprenditore proprietario della seconda più antica azienda produttrice di tonno in scatola nello storico comprensorio di Pizzo Calabro, (l’azienda più antica e’ infatti la mitica Tonno Sardanelli, la cui attività è documentata sin dal 1817) abbia confermato la decisione di candidarsi con il vecchio PD, che probabilmente chiuderà in Calabria un’intesa con i cinque stelle. Sarebbe tra l’altro una intesa innaturale. visto che in natura normalmente i branchi di tonni vanno a caccia dei banchi di sardine. Comunque vada anche in Calabria il centrodestra riuscira’ a prevalere. Attenderemo pazientemente la vittoria per festeggiare con il fantastico tonno Sardanelli”.

