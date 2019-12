Regionali Calabria, il Ministro Provenzano: “Callipo è la persona giusta”

9 Dicembre 2019 15:40

Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ospite oggi alla Provincia è stato accolto da Franco Iacucci, presidente dell’ente e commissario nominato da Zingaretti, della Federazione provinciale del Pd di Cosenza. “Il Partito Democratico ha fatto una scelta che condivido -ha detto Provenziano- di apertura alla società calabrese individuando nella figura di Callipo una personalità che può rappresentare una Calabria che non gioca in difesa ma all’attacco, consapevole delle sue forze, che si rimbocca le maniche e svolge anche un ruolo nel Mondo. Non abbiamo bisogno di avvocati difensori del Sud ma di un Sud che torni protagonista. Spero che intorno a questa candidatura – ha ribadito il ministro per il Sud – per la sua capacità di parlare a pezzi diversi della società calabrese si possa raccogliere la maggiore unità possibile per battere le destre. E se qualcuno ha in mente di fare con il simbolo del Pd la campagna contro il Pd ha sbagliato”. “Oggi comunque non sono qui per discutere del Partito democratico ma per fare un appello a costruire intorno alla figura di Callipo la massima unità possibile. Abbiamo l’opportunità di battere questa destra calabrese, che è molto divisa, e i cui effetti per il Sud potrebbero essere molto preoccupanti”, conclude.

