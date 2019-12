Regionali Calabria, volano gli stracci nel Pd: nella notte cambiata la serratura della Federazione di Crotone. Gli oliveriani: “metodi dittatoriali”

10 Dicembre 2019 14:52

Regionali Calabria, è caos nel Pd: nella notte cambiata serratura della porta della federazione di Crotone. Guglielmelli: “metodi dittatoriali”

Regionali Calabria– Volano gli stracci nel Partito Democratico in Calabria: da un lato gli “oliveriani” dall’altro coloro che seguono la linea del commissario Graziano e del Segretario Zingaretti in appoggio a Pippo Callipo.

I fatti

Era convocata per oggi alle 17:00 una conferenza stampa dei segretari di federazione dei Dem di Cosenza e Crotone, commissariate dal segretario nazionale presso la federazione della cittadina pitagorica ma, “nella notte – denuncia Luigi Guglielmelli, segretario Pd di Cosenza- hanno cambiato la serratura”. “Per fortuna – prosegue– oltre il Pd di Zingaretti (il Pd in cui credo è altro) c’è la Costituzione italiana che tutela la libertà di espressione e di opinione. State calmi, con questi metodi vi avvicinate solo a qualche dittatore non al popolo del PD, di cui mi onoro di far parte”, conclude. La conferenza si terrà nella Sala Starbene a Crotone.

Valuta questo articolo