Regionali, il filosofo Paolo Becchi durissimo: “la Calabria merita rispetto ed il Centro/Destra sta sbagliando tutto”

5 Dicembre 2019 10:54

Regionali Calabria, Paolo Becchi a Radio Padania: “Salvini punta solo sull’Emilia e Occhiuto è un buon candidato. La Lega non ha i candidati per fare la lista”

Regionali Calabria- E’ durissimo il Prof. Paolo Becchi, molto vicino alla Lega ed alle posizioni sovraniste, sul ruolo della Lega e sulle strategia del Centro/Destra in Calabria in vista delle prossime regionali del 26 giugno. A Radio Padania, il noto filoso afferma: “è incredibile quello che sta avvenendo in Calabria. Una vittoria certa del Centro/Destra, anche se a me questo nome non piace, rischia invece di tramutarsi in una sconfitta. Pippo Callipo è un imprenditore ben visto e noto e potrebbe essere lui un nome ben visto dai calabresi”.

Poi la stoccata a Salvini: “è evidente che punta sull’Emilia e sulla candidata scelta da lui. Credo che in Calabria abbia difficoltà a fare una lista competitiva e per vincere non basta inviare un commissario da Bergamo”. Sulle trattative tra i leader del Centro/Destra: “è da tempo che sento dire: l’incontro avverrà la prossima settimana. Sta di fatto che ancora non è avvenuto e tra circa 20 giorni si presentano le liste”. Becchi, infine, elogia il sindaco di Cosenza: “Occhiuto è un buon candidato che ha governato bene”.

