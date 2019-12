Regionali Calabria, Orlando (Pd): “auspico l’alleanza con il M5S”

2 Dicembre 2019 22:25

Regionali, Orlando: “ci auguriamo che l’auspicio del presidente Conte non cada nel vuoto, a partire dalle prossime elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna”

“Bene il premier Conte, il quale ha auspicato una traiettoria ampia che, a partire dal progetto politico che abbiamo messo in campo per sostenere questo governo, coinvolga Pd e M5S nel percorso verso i prossimi appuntamenti elettorali nelle regioni che andranno al voto”. E’ quanto afferma il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. “Il Pd è pronto: la scelta di campo è netta tra le forze progressiste, civiche e democratiche da un lato e le destre estremiste e antieuropeiste dall’altro. Ci auguriamo che l’auspicio del presidente Conte non cada nel vuoto, a partire dalle prossime elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna”, conclude.

