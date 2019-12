Regionali Calabria, Oliverio: “un errore non accogliere la sfida delle Sardine ed insistere su una candidatura che divide. Ancora c’è tempo per porre rimedio”

7 Dicembre 2019 19:50

“Mi aspettavo da Zingaretti, segretario nazionale del mio partito che, rispetto alla mia chiara apertura a pervenire ad una candidatura unitaria e di reale rinnovamento, ci fosse quantomeno una disponibilità a verificarne la reale praticabilità. Zingaretti ha liquidato sbrigativamente la proposta dicendo che “ormai è troppo tardi”. Lo afferma il Presidente della Regione Mario Oliverio. “Il tempo –prosegue- è stato dettato dall’appello di Jasmine Cristallo, la referente del movimento calabrese delle “sardine”. Lei implora l’unità delle forze sinceramente democratiche per contrastare l’onda sovranista. È un grave errore politico non raccogliere questa sfida ed insistere su una candidatura divisiva. Insisto: ancora c’è tempo per porre rimedio. Impegniamoci per unità ed innovazione in una competizione elettorale il cui esito non può essere il ritorno indietro. Prima di tutto l’interesse della Calabria e dei calabresi”. “Si abbia il coraggio -conclude Oliverio- di liberarsi dai giochi di palazzo e dai condizionamenti delle correnti interne al partito”.

