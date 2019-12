Regionali Calabria, Zingaretti “stoppa” Oliverio: “noi siamo con Callipo, è un pezzo da novanta”

6 Dicembre 2019 13:01

Regionali Calabria, Zingaretti “stoppa” Oliverio e sta con Callipo: “in questo momento è l’unica personalità che può rappresentare l’unità e la forza dei calabresi”

Regionali Calabria– Il colpo ad effetto di Mario Oliverio non dà frutti. Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, in Calabria per lanciare la candidatura alle regionali di Pipo Callipo è stato chiaro: “in questo momento è l’unica personalità che può rappresentare l’unità e la forza dei calabresi”. Chiusura netta al governatore uscente ed alla sua proposta “via le candidature di Callipo e Aiello, si candidi un giovane espressione delle forze di Governo”.

Regionali Calabria, Zingaretti a Maierato: “Callipo è un simbolo di questa terra e di chi ha scelto di rimanere qui

Zingaretti, arrivato all’azienda di Maierato guidata da Pippo Callipo ha elogiato il “re del tonno”: “è un simbolo di questa terra e di chi ha scelto di rimanere qui. Lo sosteniamo perché aderiamo alla sua idea e alla sua necessità di allargare il più possibile il campo per garantire alla Calabria un futuro di crescita, di sviluppo, di lavoro e di legalità”. “Il nome di Callipo –prosegue Zingaretti– può raccogliere tantissime persone al di là dell’orientamento politico. Oggi c’è bisogno di una personalità che rimetta in discussione anche le appartenenze di chi vota e ricostruisca una proposta civica per l’amore della Calabria perché o noi rimettiamo al centro gli interessi di chi lavora, di chi produce, di chi lotta per la legalità in questa terra o non ce la faremo mai”.

Regionali Calabria, Zingaretti: “ho incontrato varie volte Oliverio invitandolo ad aiutarci a vincere”

Zingaretti rivela di aver incontrato varie volte Oliverio in questi mesi: “gli ho chiesto di aiutarci a vincere e oggi rinnovo la richiesta con lo stesso spirito di collaborazione a tutte le forze che si oppongono alle destre di unirsi ad una personalità straordinaria che rende orgogliosa la Calabria in tutta Italia in tutto il mondo quindi è la carta vincente”.

Valuta questo articolo