Regionali Calabria, il Centro/Sinistra per Oliverio: “Zingaretti è contro l’unità, il Pd è isolato”

6 Dicembre 2019 22:01

Regionali, Incarnato: “Zingaretti non ha inteso lavorare per l’unità e si ritrova, invece, in una situazione di isolamento, ignorando così il lavoro che si era avviato in Calabria per costruire un nuovo Centro/Sinistra”

“E’ palpabile la delusione degli elettori del centrosinistra per la decisione presa dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. La coraggiosa e per nulla scontata proposta di Mario Oliverio di favorire un processo di rigenerazione del centrosinistra, mettendo in campo una figura espressione di una nuova generazione, portatrice di speranze di rinnovamento e di nuove istanze della società civile e dei movimenti, aveva acceso i cuori della sinistra. Un segnale di rottura con l’apertura ad una nuova fase per provare a scrivere un’altra pagina politica nella storia della Calabria”, è quanto scrive in una nota Luigi Incarnato, coordinatore della coalizione di Centro/Sinistra per Oliberio. “Speravo che Nicola Zingaretti – prosegue- avrebbe colto questo segnale, non lasciando cadere l’appello all’unità che arriva nelle ultime settimane dalle piazze italiane e calabresi. Elevare il livello del confronto politico ed avviare un processo di ricomposizione unitaria nel campo delle forze che si oppongono al centro-destra, resta una priorità che va oltre il destino dei singoli. Così non è stato. Zingaretti non ha inteso lavorare per l’unità e si ritrova, invece, in una situazione di isolamento, ignorando così – o facendo finta di ignorare – il lavoro che si era avviato in Calabria per costruire un nuovo centrosinistra con nuove istanze e segnali di speranza soprattutto verso i tanti giovani sfiduciati, che hanno lasciato la Calabria e fatto la fortuna di altri territori”.

“E’ evidente – ed è questo quello che più mi preoccupa – il ripiegamento – aggiunge– tutto interno al PD con la rinuncia ad una battaglia politica ed elettorale vincente. E’ un errore pensare che la prossima campagna elettorale possa essere una battaglia politica di testimonianza, non ce lo perdonerebbero i nostri elettori e nemmeno i calabresi che nutrono ancora speranza nella politica. Zingaretti ha detto di aver proposto a Oliverio un passo indietro in nome del rinnovamento e si ritrova con un candidato divisivo e già visto all’opera in passato. Un imprenditore di successo certo che, però, mai si è misurato con la gestione della macchina burocratica pubblica come la Regione, molto complessa, difficile da governare. E’ del tutto evidente che gli interventi e le dichiarazioni di Zingaretti, più che rivolte ai bisogni ed al futuro dei Calabresi, sono state condizionate da pressioni correntizie interne al PD regionale. La Calabria si aspettava e si aspetta ben altro; e cioè che il PD nazionale corregga rapidamente le scelte errate del Governo sull’eliminazione delle risorse per la ZES, il mancato finanziamento per la stabilizzazione del precariato, le risorse per i Forestali per non parlare dei nodi relativi alle infrastrutture e alla sanità. Per difendere la Calabria dai nemici esterni e dalle lotte di potere che resistono al cambiamento, il centro sinistra non può e non deve rinunciare all’obiettivo di costruzione di un’ampia aggregazione di forze politiche e sociali competitiva e vincente”, conclude.

