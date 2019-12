Regionali Calabria, Oliverio: “mai imposta la mia candidatura ma resto in campo”

2 Dicembre 2019 15:41

Regionali Calabria, il Governatore: “ho messo in campo una disponibilità e non ho mai detto: o Oliverio o la morte”

“Ho messo in campo una disponibilità e non ho mai detto: o Oliverio o la morte”. E’ quanto afferma il Governatore della Calabria, Mario Oliverio. “Naturalmente sono in campo – prosegue Oliverio – e mi auguro che si possa costruire la massima unità possibile nel Centro/Sinistra”. “Non manca la mia disponibilità in questa direzione. Sono in campo, spero che si possa realizzare l’unità necessaria e che la Calabria, nel solco di quanto fatto nel corso dei questi cinque anni, possa realizzare traguardi importanti. Traguardi di liberazione e di occupazione, di crescita e di sviluppo”, conclude.

