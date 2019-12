Regionali Calabria, colpo di scena di Oliverio: “faccio un passo indietro ma via le candidature di Callipo e Aiello”

5 Dicembre 2019 16:49

Regionali Calabria, Oliverio in conferenza stampa: “via le candidature di Callipo e di Aiello, si candidi un giovane espressione delle forze di Governo. Se non dovesse succedere questo io resto in campo”

Regionali Calabria- Arriva il colpo ad effetto di Mario Oliverio che indubbiamente potrà creare dibattito e procurare scompiglio. Il senso della conferenza stampa convocata dal Governatore alla Cittadella regionale è questa: “via le candidature di Callipo e di Aiello, si candidi un giovane espressione delle forze di governo. Se non dovesse succedere questo io resto in campo”. Oliverio, nel corso dell’incontro, ha letto una lettera di Jasmine Cristallo, leader del movimento delle Sardine calabresi, che chiede un passo indietro ai candidati anti sovranisti per trovare una sintesi unitari: “siate generosi. Battetevi per una sana rigenerazione della classe dirigente. Incontratevi, parlatevi, trovate una soluzione credibile e condivisa! Richiamate i giovani competenti che sono stati costretti ad andare via e che potrebbero tornare per realizzare un progetto ambizioso, ma necessario per la sopravvivenza di questa regione”. Il presidente della Regione risponde alla leader delle Sardine e si dice pronto a fare un passo indietro: “accolgo la sfida: sono disponibile, insieme alle forze che mi sostengono a rendermi parte attiva di scelte unitarie in grado di impedire un ritorno all’indietro e di dare alla Calabria una nuova possibilità, a patto lo facciano anche gli altri”.

Regionali Calabria, Oliverio: “Zingaretti accolga il mio invito e disponibilità”

“La mia dichiarazione di disponibilità a fare un passo indietro la consegnerò a tutti i leader delle forze che si rappresentano nel governo. Il mio auspicio e’ che, prima di ogni altro, il segretario nazionale del mio partito, Nicola Zingaretti, possa essere pronto ad accogliere questo invito”. Queste le parole di Mario Oliverio nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. “Se domani Zingaretti sarà in Calabria – ha aggiunto– vorrei consigliargli di evitare il deja vù di rito che ormai si svolge da quindici anni intorno a Pippo Callipo“. L’attuale governatore vorrebbe “che si prestasse attenzione alle domande delle ‘sardine calabresi’. Io sono pronto e accolgo la sfida: sono disponibile, insieme alle forze che mi sostengono a rendermi parte attiva di scelte unitarie in grado di impedire – ha concluso – un ritorno all’indietro e di dare alla Calabria una nuova possibilità”.

Regionali Calabria, Oliverio: “se Callipo ed Aiello restano in campo, mi candido”

Il colpo a sorpresa di Mario Oliverio non ferma però la macchina elettorale della sua coalizione. Il governatore afferma: “noi comunque siamo pronti. Sono state definite almeno cinque liste: Oliverio Presidente, l’area dei riformisti, due liste partecipate da amministratori dei Comuni e degli altri Enti Territoriali, una lista di esponenti del mondo delle professioni e del civismo democratico”.

Valuta questo articolo