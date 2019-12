Regionali Calabria, Oliverio insiste: “pronto a fare un passo indietro, puntiamo su un giovane”

11 Dicembre 2019 16:12

Regionali Calabria, Oliverio insiste: “pronto a fare un passo indietro. Si metta in campo la candidatura di un giovane amministratore, di un giovane professionista, di un giovane ricercatore”

Regionali Calabria- Mario Oliverio insiste e si dice pronto a fare un passo indietro: “i tempi scadono quando si presentano le liste, magari tre o quattro giorni prima. Abbiamo la necessità di guardare alla Calabria. E alla Calabria – sottolinea Oliverio- si guarda ponendo in primo luogo gli interessi della Calabria. Ho dichiarato che sono disponibile a fare non uno, ma due passi indietro”. “Naturalmente – prosegue il governatore- sono disposto a farlo per un progetto che è proiettato sulla Calabria. Si è parlato della necessità di rinnovare, di mettere in campo una nuova generazione: bene, io ho accolto questa sfida. Si metta in campo la candidatura di un giovane amministratore, di un giovane professionista, di un giovane ricercatore che risponda a questo identikit”. “Costruiamo – aggiunge- tutti intorno a questo identikit uno schieramento vasto e largo. In politica quello che conta è l’obiettivo che si vuole realizzare. Mi auguro che non ci sia un muro da parte del mio partito. Il lavoro che abbiamo fatto questi anni è un buon viatico che deve essere proiettato verso il futuro. Sarebbe suicida fare passi indietro. Investire sul futuro significa investire su nuove generazioni. Io non ho strumentalizzato le sardine, io ho raccolto un appello. Mi si metta alla prova. Io sono qui. Si accolga la proposta delle sardine. Ho accolto la proposta di Jasmine Cristallo”, conclude.

