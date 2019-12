Regionali Calabria, le precisazioni di Mimmo Lucano: “non ho mai detto che voterò per Oliverio”

17 Dicembre 2019 13:09

Regionali Calabria, le precisazioni di Mimmo Lucano: “Oliverio è quello che ha una storia più di sinistra tra i candidati a Presidente della nostra Regione ma non è detto però che voterò per lui”

Arrivano le precisazioni di Mimmo Lucano, in merito ad alcune dichiarazioni: “nell’intervista a Il Manifesto avevo detto che Mario Oliverio è quello che ha una storia più di sinistra tra i candidati a Presidente della nostra Regione, la persona che dal punto di vista umano è stata più vicina alla mission politica di Riace. Non per chi voto. Il mio auspicio come cittadino calabrese era la costruzione di un fronte unitario delle forze politiche che si riconoscono nei valori dell’antifascismo e della costituzione in grado di contrastare le destre Hasta Siempre”, conclude Lucano.

