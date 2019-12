Regionali Calabria: l’area di Oliverio si organizza, oltre i 100 sindaci e amministratori locali pronti a scendere in campo al fianco del Governatore

7 Dicembre 2019 14:46

Regionali Calabria: sarebbero due le liste di amministratori locali pronti a scendere in campo al fianco del presidente della Regione uscente

Regionali Calabria– Sono oltre 100 i sindaci e gli amministratori locali calabresi ad aver sottoscritto un documento in cui dichiarano la loro disponibilità a candidarsi nelle liste per il rinnovo del Consiglio regionale, a sostegno della ricandidatura di Mario Oliverio. Sarebbero quindi due le liste di amministratori locali pronti a scendere in campo al fianco del presidente della Regione uscente. ”Noi –si legge nel documento sottoscritto- ci mettiamo la faccia: dichiariamo, così, la nostra piena disponibilità a candidarci nelle liste per il rinnovo del consiglio regionale. Per quanto ci riguarda, pertanto, rinnoviamo la richiesta al Presidente Mario Oliverio di confermare la sua discesa in campo al fine di portare a compimento il ciclo di governo avviato. Il nostro intento, ovviamente, non è dettato dalla aspirazione ad essere eletti consiglieri regionali ma dalla volontà di supportare e sostenere, con autentico spirito di servizio, lo sforzo e l’impegno inedito che il Presidente Mario Oliverio ha profuso per affermare una forte innovazione istituzionale nella vicenda storica del regionalismo calabrese. Attraverso questa scelta – concludono i sindaci e gli amministratori locali calabresi- intendiamo testimoniare il nostro impegno in una battaglia che riteniamo essere, prima di tutto, di civiltà democratica”.

