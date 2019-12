2 Dicembre 2019 21:52

Regionali, Santelli replica alla Lega: “Forza Italia ha indicato all’unanimità il candidato per le elezioni in Calabria, si chiama Mario Occhiuto”

“Forza Italia ha indicato all’unanimità il candidato per le regionali della Calabria, si chiama Mario Occhiuto”. E’ quanto afferma Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria replicando al leghista Cristian Invernizzi. “Un nome di prestigio voluto da tutto il partito – prosegue Santelli – che abbiano offerto con quel rispetto necessario tra alleati. Confidiamo che la Lega possa convergere su questo nome, in grado di far vincere il centrodestra in Calabria”, conclude.

