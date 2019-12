Regionali Calabria: le liste a sostegno di Pippo Callipo [NOMI]

28 Dicembre 2019 11:36

Regionali Calabria: le liste a sostegno di Pippo Callipo. Candidati i consiglieri regionali uscenti, ecco i nomi

Regionali Calabria- Sono 4 le liste a sostegno di Pippo Callipo, il “re del tonno” è il candidato civico di una coalizione di Centro/Sinistra (Io resto in Calabria, Pd, Democratici Progressisti, movimento 10 Idee per la Calabria). Per mesi si è discusso su “Oliverio si, Oliverio no”. Il governatore uscente sino alla fine ha cercato un accordo con il suo partito per poi decidere di presentarsi in solitaria e desistere pochi giorni fa dopo un appello all’unità di Zingaretti che ha puntato tutto su Callipo. Nelle liste del Pd spiccano i consiglieri regionali uscenti, l’ex assessore Robbe, il presidente del consiglio Irto mentre manca Giuseppe Giordano.

Regionali Calabria, Graziano: “liste competitive”

“Il Partito democratico mette in campo liste competitive che uniscono rinnovamento, competenza ed esperienza”. Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano nel giorno di presentazione delle liste democrat a sostegno di Pippo Callipo nelle tre circoscrizioni per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. “Con Saladino, Girasole capolista nelle Circoscrizione di Cosenza e Centro vogliamo lanciare un segnale di discontinuità e valorizzare le competenze presenti nel partito su tutto il territorio regionale raccogliendo l’appello di Callipo. A Reggio il capolista è Nicola Irto presidente uscente del Consiglio regionale”. “Ora si apre la fase più impegnativa, quella della campagna elettorale che ci vedrà impegnati pancia a terra per bloccare l’avanzata della destra Populista e sovranista. In bocca al lupo a tutti i candidati”.

LISTE e CANDIDATI:

Partito Democratico circoscrizione Sud

Nicola Irto

Luigi Barbera

Domenico Battaglia

Giovanni Nucera

Cosima Pacifici

Nensi Spatari

Andrea Tripodi

Partito Democratico circoscrizione Centro

Carolina Girasole

Angela Robbe

Sergio Arena

Gianluca Cuda

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Libero Notatarangelo

Luigi Tassone

Partito Democratico circoscrizione Nord

Maria Saladino

Domenico Bevacqua

Kuciano Di Leone

Giuseppe Giudiceandrea

Carlo Guccione

Pietro Lecce

Ferdinando Nocito

Gianluca Succurro

Aldo Zagarese

Democratici Progressisti circoscrizione centro

Flora Sculco

Elisabetta Sacco

Michelangelo Mirabello

Domenico Galleli

Gino Murgi

Daniele Menniti Tiziana De Nardo

Mario Rizzo

Io Resto in Calabria circoscrizione Sud

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

Io Resto in Calabria circoscrizione Centro

Domenico Consoli

Salvatore De Luca

Mario De Onofrio

Danilo Ferrara

Innocenza Giannuzzi

Antonio Lo Schiavo

Francesco Muraca

Francesco Pitaro

Io Resto in Calabria circoscrizione Nord

Arturo Crispino

Felice D’Alessandro

Graziano Di Natale

Francesco Madeo

Franco Mundo

Franco Ernesto Rubino

Norina Scorza

Vincenzo Tamburi

Pietro Tarasi

Valuta questo articolo