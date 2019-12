Regionali Calabria, Dalila Nesci: “il M5S è evaporato, c’è da vergognarsi”

8 Dicembre 2019 14:45

Regionali, Nesci: “di fatto il M5S in Calabria in queste prossime elezioni regionali è evaporato e c’è solo da vergognarsi”

“Di fatto il M5S in Calabria in queste prossime elezioni regionali è evaporato e c’è solo da vergognarsi”. E’ quanto scrive su Facebook la deputata grillina Danila Nesci. “Il M5S poteva/doveva porre in campo un’azione politica straordinaria -visto che la situazione lo richiedeva- per le Elezioni Regionali 2020, invece i vecchi schemi sono stati rilanciati. Lasciamoli scannare tra loro qualcuno ha pensato, tappate la bocca alla Nesci nel frattempo -prosegue la parlamentare-. Noi avevamo un patrimonio elettorale che non era di nostra proprieta’, ma da spendere e mettere a servizio dei Calabresi. Questo tradimento politico che ha ucciso la speranza di un vero cambiamento è imperdonabile, soprattutto per chi ci ha creduto ed ha investito tempo ed emozioni”. “Se si continua così il M5S in Calabria è morto, ma sappiate che le idee che lo hanno animato non moriranno in ogni caso. Io non mi sento per niente avvilita, né sorpresa dagli eventi. Ma non sono stata eletta per raccontare balle a chi ci ha eletto e sostenuto. Chi si presta ai soliti giochi della vecchia politica sarà spazzato via dalla storia, lasciando come sua traccia soltanto vacuità”, conclude.

Valuta questo articolo