Regionali Calabria, Meloni a Cosenza: “il candidato del Centro/Destra? Attendiamo gli alleati”

14 Dicembre 2019 12:50

Regionali Calabria, Meloni a Cosenza: “non sono nelle condizioni di dare una parola definitiva sul candidato del Centro/Destra”

Parte la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio. Giorgia Meloni a Cosenza afferma: “non sono nelle condizioni di dare una parola definitiva sul candidato del centrodestra in Calabria. Una settimana fa eravamo sostanzialmente pronti, aspettiamo risposte dagli alleati e speriamo che arrivino presto. Io sono pronta già oggi a annunciare tutti i candidati di centrodestra alle regionali, mi dispiace che non si riesca a definire un quadro. Se si sbloccano le candidature, noi siamo pronti da subito”, conclude.

