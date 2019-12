Regionali, Meloni: “per la Calabria stiamo decidendo”

11 Dicembre 2019 17:32

”L’ultimo vertice con Salvini e Berlusconi? C’e’ sempre un clima di grande cordialità, chiacchieriamo di politica estera e italiana, delle questioni che ci riguardano ma anche delle nostre famiglie. Berlusconi mi ha fatto molti complimenti, e mi hanno detto che me ne ha fatti anche quando non c’ero, quindi si vede che erano sinceri’‘. E’ quanto afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Ho domandato a Salvini se si era incontrato con Renzi e mi ha detto di no”, sottolinea Meloni. “Per decidere i candidati per le regionali non so se ci incontreremo di persona o ci sentiremo per telefono. Per la Calabria stiamo decidendo”, conclude.

