Regionali Calabria, assessori e consiglieri comunali di maggioranza di Cosenza: “Occhiuto si candidi autonomamente”

7 Dicembre 2019 13:00

Regionali Calabria, la maggioranza che sostiene Occhiuto a Cosenza: “lo invitiamo ad auto determinarsi per una candidatura autonoma”

Regionali Calabria- “Dopo l’incontro tra i leader del centrodestra e l’ennesimo rinvio sull’individuazione del candidato governatore della Calabria, invitiamo il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ad auto determinarsi per una candidatura autonoma”. E’ quanto scrivono in una nota gli assessori della giunta Occhiuto ed i consiglieri comunali della maggioranza del comune di Cosenza. “Al punto in cui siamo –proseguono- non è più possibile fare marcia indietro, atteso che il progetto politico di Mario Occhiuto è stato già ascoltato da molti cittadini calabresi, suscitando consenso ed apprezzamento. E’ vero che sono i partiti ad indicare il candidato Presidente, ma è altrettanto vero che a votarlo sono i cittadini”, concludono.

Valuta questo articolo