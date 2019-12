Regionali Calabria, svolta nel M5S. Aiello apre a Callipo: “non possiamo lasciare la regione in mano alla Lega”

7 Dicembre 2019 22:22

Regionali Calabria, Aiello apre al Pd ed a Callipo: “non possiamo lasciare la Calabria in mano alla Lega: facciamo unità”

Regionali Calabria- Colpo a sorpresa del candidato alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Aiello che apre sostanzialmente al Partito Democratico ed a Pippo Callipo. Alla domanda di un militante grillino, durante un incontro a Rende, il docente dell’Unical afferma: “non possiamo lasciare la Calabria in mano alla Lega: facciamo unità. Apertura a Callipo? Mi devo confrontare con il gruppo parlamentare che mi sta sostenendo”. “Noi dovremmo organizzare attività e gruppi – precisa Aiello- per impedire che la Lega vada al governo regionale: questo è il primo obiettivo Dovrebbe essere un impegno condiviso da parte di tutti. Come fare questa cosa? Certamente la frammentazione non paga nessuno. Io so che ci sono stati dei tavoli romani molto importanti a livello nazionale che hanno portato al nome di Francesco Aiello”. “Ora negli ultimi giorni ci sono state nuove scelte. Ma certamente, se ci fossero nell’alveo delle possibilità alleanze civiche molto più ampie, ben volentieri le accoglierei. Il tema è: facciamo unità e diamo sostanza a questa unità. Unità e rinnovamento nei metodi e nelle idee”, conclude.

