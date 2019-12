Regionali Calabria: partiti al lavoro sulle liste, ultime ore di tensione. Ecco i NOMI

27 Dicembre 2019 15:38

Regionali Calabria: partiti al lavoro sulle liste, ultime ore di tensione. Callipo blocca Greco, D’Agostino e De Gaetano

Regionali Calabria- Le segreterie dei partiti lavorano senza sosta in vista della presentazione delle liste. Da destra a sinistra i vari responsabili stanno vagliando gli ultimi nomi da proporre all’elettorato. La scadenza è per domani alle 12 ed il primo a presentare il tutto è stato il candidato civico Carlo Tansi.

Regionali Calabria: il punto nel Centro/Destra

Grande attivismo da parte della coalizione di Centro/Destra, con il coordinatore provinciale di Forza Italia, il deputato Francesco Cannizzaro, che sta lavorando ad allestire liste competitive nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Nel partito di Berlusconi troverebbero posto: Giuseppe Pedà, Giovanni Arruzzolo, Mimmo Giannetta, Peppe Raffa (l’ex presidente della provincia di Reggio Calabria) e Candeloro Imbalzano. Nella lista “Jole Santelli presidente” ci sarà sicuro Enrico Ligato. Tra le fila dell’Udc sarà candidato il consigliere comunale di Reggio Calabria Nicola Paris e l’ex sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari. Nella lista di Fratelli d’Italia sicuri: Peppe Neri, Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio, il consigliere Metropolitano ed ex fedelissimo di Falcomatà, Demetrio Marino, Marco Cascarano, ex sindaco di Cinquefrondi e Francesco Creazzo, sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte (questa mattina ha ufficializzato la candidatura). Poche notizie certe dalla lista della Lega: in pole Tilde Minasi, l’ex forzista Roy Biasi e Michele Gullace.

Regionali Calabria: il punto nel Centro/Sinistra

Volano gli stracci nel Centro/Sinistra a poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste. In casa Partito Democratico sicuri: Mimmo Battaglia, Nicola Irto, l’assessore di Reggio Calabria, Lucia Nucera e l’ex segretario della Cgil, Mimma Pacifici. Probabili le candidature dell’uscente Gianni Nucera e del sindaco di Polistena, Michele Tripodi. Pippo Callipo, intanto, sta bloccando diverse candidature, a farne le spese Nino De Gaetano, Orlandino Greco (ex sindaco di Castrolibero e consigliere regionale uscente) ed il “re dello stocco” Francesco D’Agostino (vicinissimo ad Oliverio). Con la coalizione del “re del tonno” anche l’ex governatore della Calabria, Franco Nisticò.

Regionali Calabria, nel Movimento 5 Stelle già tutto deciso

Due le liste per la candidatura di Francesco Aiello, docente dell’Università della Calabria, espressione del Movimento 5 stelle. Oltre alla formazione grillina ci sarà una lista civica. I grillini puntano al superamento dello sbarramento (l’8%).

