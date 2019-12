Regionali Calabria, Tansi è il primo a presentare le liste: “nessun inciucio, restiamo liberi”

27 Dicembre 2019 11:36

Regionali Calabria, Tansi è il primo a presentare le liste: “nessun apparentamento con partiti o movimenti: restiamo liberi dalla casta”

Regionali Calabria- Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione, è il primo a presentare le liste. Ne dà comunicazione lo stesso ex capo della protezione civile calabrese in un post su facebook. Ecco il testo integrale:

“È ufficiale: abbiamo appena presentato a Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Crotone, le liste per la candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Il candidato a presidente è Carlo Tansi, i candidati a consiglieri sono sono tutte persone perbene che non hanno mai avuto a che fare con questa politica. Nessun inciucio, nessun apparentamento con partiti o movimenti: restiamo liberi dalla casta. Abbiamo mantenuto fede al nostro colore arancione, che indica la distanza anni-luce da questi partiti e movimenti (di destra, di sinistra e di centro) responsabili del totale degrado sociale ed economico del nostro Tesoro Calabria, nonostante le sue immense risorse inespresse. Cari Calabresi vi giuro sul mio onore che se mi eleggerete metterò tutta la mia competenza, tecnica e amministrativa, la mia passione e l’amore per la nostra Terra per spazzare via tutto il marcio che c’è nella Regione e farò diventare la Calabria il fiore all’occhiello dell’Italia, esattamente come ho fatto con la Protezione Civile regionale”.

