Regionali Calabria, la Lega mette fretta a Forza Italia: “ci indichi un candidato valido”

2 Dicembre 2019 20:52

Regionali Calabria, Invernizzi (Lega): “è tempo che Forza Italia indichi un nome valido per la presidenza”

Regionali Calabria- “E’ tempo che Forza Italia indichi un nome valido per la Presidenza”, Lo chiediamo a nome della Lega Calabria e dell’intera popolazione”. E’quanto scrive in una nota il commissario calabrese della Lega, Cristian Invernizzi. “Dopo i disastri del Pd – prosegue – la Calabria deve poter guardare al futuro con ottimismo, presentando alle prossime elezioni persone che sappiamo rappresentare e guidare al meglio la Regione. Da Forza Italia aspettiamo che ci venga indicato un nome valido per questo importante ruolo. Forza Italia amministratori validi e con esperienza ne ha e, soprattutto, che hanno amministrato le loro città senza portarle al dissesto”. “Non si può attendere ancora – conclude– continuando a non permettere ai calabresi di conoscere chi sarà il prossimo candidato per il centrodestra”.

