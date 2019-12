Regionali Calabria, Laboccetta (Polo Sud): “tonni e sardine in un mare di guai, nella confusione generale il Centro/Destra prende il largo”

11 Dicembre 2019 14:11

Regionali Calabria, Amedeo Laboccetta (Polo Sud): “a breve festeggeremo la vittoria del Centro/Destra con una bella mangiata di tonno Sardanelli”

“Mister Callipo in Calabria fa la corte alle sardine. L’imprenditore sostiene che i tonni sono amici delle sardine. In natura così non e’. Da che mondo e’ mondo i banchi di tonni sono sempre andati a caccia dei banchi di sardine. Ma poichè in politica il centrosinistra calabrese sta in un mare di guai il Callipo strizza l’occhio alle sardine. E spera di prenderle al suo amo”. Lo dichiara in una nota l’ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Anche se l’operazione dovesse andare in porto non credo proprio che Callipo riuscirà a prevalere. Il suo diretto concorrente nel trattamento dei tonni che guida l’azienda più antica del Sud, la prestigiosa Sardanelli, naviga in altre direzioni. A breve festeggeremo la vittoria del centrodestra con una bella mangiata di tonno Sardanelli”, conclude.

