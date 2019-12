Elezioni Regionali Calabria, per Jole Santelli arriva l’OK anche di Fratelli d’Italia: adesso è ufficiale, è la candidata del Centro/Destra unito

20 Dicembre 2019 15:35

Elezioni Regionali Calabria: adesso è ufficiale, Jole Santelli è la candidata del Centro/Destra unito. arriva l’ok di Fratelli d’Italia

“Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati che, oltre all’Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020, Fratelli d’Italia – scrive in una nota- conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno”, alle candidature di Lucia Borgonzoni e di Jole Santelli. “Allo stesso tempo, sempre in base agli accordi assunti – che assegnano a Fdi l’indicazione dei candidati per Puglia e Marche – annunciamo le candidature di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche”, conclude la nota.

Valuta questo articolo