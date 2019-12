Regionali Calabria, Jole Santelli ricompatta il Centro/Destra: “sono pronta a diventare presidente della Regione” [FOTO]

23 Dicembre 2019 13:05

Regionali Calabria, conferenza stampa di presentazione della candidata del Centro/Destra: “sono pronta a diventare presidente della Regione, voglio creare una squadra perfetta”

Conferenza stampa di presentazione della candidata del Centro/Destra alle prossime regionali in Calabria. Jole Santelli, con al suo fianco Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, Cristian Invernizzi della Lega e Franesco Talarico per l’Udc, ha detto: “sono pronta a diventare presidente della Regione, creando una squadra perfetta”. “Sono uscita fuori grazie al fato – ha detto– e questo dimostra che non c’è volontà di potere nella nostra proposta. Guida alle elezioni regionali 2020 in Calabria: chi sono i candidati e quando si vota La parola che vogliamo cancellare è speranza – ha aggiunto Santelli – Perché ci dà l’immagine di una Calabria disperata che vogliamo respingere.Questa regione deve riacquistare il senso della normalità perché i diritti devono essere ordinari. Non mi sentirete parlare mai del termine legalità – ha poi detto – perché la legalità è una precondizione della politica”, conclude.

Regionali Calabria, Gelmini: “Jole Santelli è un’ottima candidata”

”In Calabria abbiamo individuato un’eccellente candidata: Iole Santelli ha avuto esperienze di governo nazionale e locale, ha una dimensione regionale. Sarà la prima presidente donna della Regione Calabria”. E’ quanto afferma Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati in una intervista a ”Il Giornale”. ”Per la Campania abbiamo indicato un altro ottimo amministratore come Stefano Caldoro. Attendiamo fiduciosi che gli alleati sciolgano prima possibile gli altri nodi”, si legge ancora nell’intervista.

