Regionali: i big della politica in Calabria, iniziativa di Salvini a Reggio

7 Dicembre 2019 12:33

Regionali Calabria: i partiti scaldano i motori in vista delle elezioni del 26 gennaio, iniziativa di Salvini a Reggio

Regionali Calabria– I partiti iniziano a scaldare i motori in vista delle elezioni del 26 gennaio. Dopo il tour di ieri del segretario del Pd Nicola Zingaretti per il lancio della candidatura di Pippo Callipo, altri leader nazionale saranno in Calabria. Matteo Salvini è atteso per giovedì 12 dicembre a Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Venerdì 13 è la volta del capo politico del M5S, Luigi Di Maio, che sarà a Catanzaro per l’apertura della campagna elettorale. Il prossimo sabato è la volta di Giorgia Meloni per un appuntamento a Cosenza

